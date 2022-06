VIDEO | Kaja Kallas erakorraliste valimiste vajalikkusest: parlamendis töö seisab

„Me ei tohi unustada, et sõda Ukrainas on endiselt,“ toonitas ta samas ninng lisas, et juuni lõpus toimuva NATO tippkohtumiseni on jäänud vähem kui kolm nädalat. „Meie eesmärk on, et Läänemere piirkonnas tuleb kaitset suurendada.“

ERR ajakirjanik Madis Hindre tundis huvi, miks peaminister on küsinud presidendilt erakorarliste valimiste kohta. „Sellepärast, et parlamendis kõik töö seisab,“ vastas Kallas. „Tundub, et julgeolekus on täiesti tavapärane olukord ja kõik jagavad raha. Minu meelest ei ole nii. Meie ettepanek on see, et arutame kõiki asju koos.“