OTSE | Ajakirjanike küsimustele vastavad Kallas, Kruuse, Sutt

"Oleme vähendatud koosseisus, seni kuni trikoovoorud valituse moodustamisel käivad, täidavad kõik ministrid kahte ametikohta," alustas Kallas pressikonverentsi. Peaminsiter tõdes, et Reformierakonnal on olnud head kohtumised Isamaa ja SDEga.

Kallas tõdes, et Eesti sisepoliitiline olukord on huvitav nii seest kui väljaspoolt ja pakub palju pakub kõneainet.

„Me ei tohi unustada, et sõda Ukrainas on endiselt,“ toonitas ta samas ninng lisas, et juuni lõpus toimuva NATO tippkohtumiseni on jäänud vähem kui kolm nädalat. „Meie eesmärk on, et Läänemere piirkonnas tuleb kaitset suurendada.“