EKRE esitas prokuratuurile uue kuriteokaebuse minister Liina Kersna kohta

Kaebuse järgi on Liina Kersna rikkunud kiirtestide riigihanget korraldades seadust, jättes korraldamata kohustusliku konkursi, eelistades selgelt ühte pakkujat (Selfdiagnostics OÜ)ning makstes kiirtestide eest turuhinnast mitme miljoni euro võrra kõrgemat hinda.



Erakonna esimehe Martin Helme sõnul on uus kuriteokaebus vormistatud juriidiliselt teisiti kui EKRE Riigikogu saadikute esitatud eelmine kaebus, mille alusel riigiprokuratuur ei pidanud vajalikuks menetlust alustada.



„Samuti on kaebust täiendatud viimasel ajal ilmnenud asjaoludega. Meie valduses on kirjavahetus haridusministeeriumiga, kus on selgelt näha, et tegelikult olid möödunud sügisel olemas soodsamad pakkumised ja haridus- ja teadusministeerium oli neist enne esimese testiostu tegemist teadlik. Veel on vahepeal selgunud, et ministeerium valis välja firma, kellel puudus varasem kogemus ja kes tegi kallima pakkumise,“ ütles Helme.



„On selge, et keegi sai sealt kasu. Ei ole loogiline eeldada, et minister ja kantsler rikuvad jõhkralt seadust, ilma et see raha jõuaks tagasi kellelegi, kes on otsustajate hulgas. Prokuratuur peaks kontrollima, kes on tegelikud kasusaajad.“



Kuriteokaebuse koostasid advokaadibürool LEXTAL partner ja riigihangete spetsialist Diana Minumets ning partner Oliver Nääs.



Diana Minumetsa sõnul on koolidele mõeldud kiirtestide hangete näol tegemist õpikunäidetega ebaõigest riigihanke praktikast.



„Kahetsusväärselt eksiti riigihangete reeglite vastu mitu korda ja järjest. Ka kriisiolukorras ei tohiks pead kaotada ega arvata, et eesmärgi prioriteetsusest lähtuvalt on kõik teguviisid lubatud. Avaliku rahaga ümberkäimisel tuleb üldjuhul alati järgida riigihanke üldpõhimõtted – seda ka kriisisituatsioonis ning vähemalt ulatuses, mida olukord võimaldab. Praegusel juhul kõik võimalused selleks olid,“ ütles Minumets.