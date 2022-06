Kurikamehe mõrvaohvri testament on kohtus arutusel

Kohus arutab Heiti Grossi hagi Urmas Einroosi , Kristo Sverre Einroosi ja valitsuse vastu testamendi tühistamise nõudes. Heiti Gross, Eesti ühe vanima taksoettevõtte Esra juht, sai oma poolõe, ­Kadri-Anni surmast 2017. aasta augustis teada esimesena. Naise tappis tema elukaaslane Urmas Einroos, kelle kohus 18 aastaks vangi mõistis.

Urmas Einroos peksis ja vägistas 2017. aasta suvel Kadri-Anni elajalikult ning kägistas seejärel surnuks. 2020. aasta 20. juulil võttis Urmas Einroos endalt vanglas elu. Eesti Ekspress on kirjutanud, et Heiti Gross, Eesti ühe vanima taksoettevõtte Esra juht, sai oma poolõe, ­Kadri-Anni surmast 2017. aasta augustis teada esimesena.Kui Gross hakkas matuseasju ajama, oli tal kui seadusjärgsel pärijal õe pangakontole ligipääsu saamiseks vaja notariaalset volitust. Notari juures selgus, et naine oli teinud 11 kuud enne surma testamendi.Kadri-Ann tegi testamendi 2016. aasta septembris notari juures, määrates kogu oma vara ainupärijaks ­Urmas Einroosi, on Eesti Ekspress kirjutanud. Selle järgi pärandas ta mehele Viljandis asuva vesiveski ja pool maja Aegviidus.