Endine abilinnapea nõuab riigikogulaselt hüvitist: kohus teeb vaidluses otsuse

Nimelt on omaaegne Rakvere abilinnapea Andres Jaadla pöördunud vandeadvokaat Kaarel Kaisi vahendusel kohtusse. Ta on seisukohal, et riigikogu liikme Anti Poolametsa sotsiaalmeediasse tehtud postitus, kus viimane mainib, et Jaadla mõisteti 2012. aastal süüdi korruptsioonis, on tema isikuandmete õigustamatu avaldamine ja kahjustab ülemääraselt tema mainet, on kirjutanud Virumaa Teataja. Ta nõuab Poolametsalt hüvitist nii eelnimetatud postitusega seonduvalt kui seonduvalt Jaadla nimetamisega korruptiivse taustaga isikuks muudes kanalites. Nõudekirjas oli hüvitisesumma 10 000–11 000 eurot. Kohtus palub Jaadla mittevaralise kahju hüvitise suuruse määrata kohtu äranägemisel.

Sel nädalal arutas taaskord asja Viru maakohus. Kohtuistungid on kinnised, millest tulenevalt ei tohi menetlusosalised ega nende esindajad vaidluse sisu detailsemalt kommenteerida. Kohus on kohtuliku arutamise lõpetanud ja teeb otsuse juulikuus.