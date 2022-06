Juhtkiri | Milline on kauneim koalitsioon ilmapeal?

Isamaalase Priit Sibula sõnul on seni toimunud kaks viisakat ja toredat kohtumist, mille põhjal saab vaagida ühe ja teise võimuliidu plusse ja miinuseid ‒ ühes koalitsioonis oleks keerulisem kokkuleppele jõuda eestikeelse hariduse, teises jälle peretoetuste küsimuses. Ehk siis mitte midagi uut, mida asjaosalised juba eelmine reede ei teadnud.

Isamaa eestseisuse liige Juhani Jaeger kirjutab sotsiaalmeedias, et Eesti vajab uut valitsust, aga kaasaelajate meelest peab Isamaa valima reeturite, matside, woke-elitaristide ja korruptantide vahel. Ja Isamaa on kõige selle keskel süüdi. „Mõtle sellele! Järgmine riigikogu tuleb parem,“ lohutab ta samas lugejaid. Häid valikuid justkui pole ja ilmselt ükskõik, mis otsus tuleb, on rahuolematuid väga palju.