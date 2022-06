Kolledži õpilaskülas viibides ei saa Jobs kuidagi tähele panemata jätta, et iga sealne plakat ja sahtlil olev sildike on käsitsi kalligraafiliselt kujundatud. See inspireerib teda. Järgides oma spontaanset intuitsiooni, otsustab ta külastada kalligraafiaklassi, ise veel teadmata, et sellest klassist võrsub tulevane Apple'i disain. Loomulikult ütles Jobs 2005. aastal, et kalligraafiaklassi sisenedes polnud tal õrna aimugi, et seal omandatust võiks tulevikus mingit kasu olla. Elu keerdkäigud muutuvad ju arusaadavaks vaid tagantjärele vaadates.

2008. aastal tegutsevad teaduslaboratooriumis Harvardi ja Yale'i ülikooli haridusega kirurg, neuroteadlane ja hobimuusik Charles J. Limb ning meditsiinidoktor Allen R. Braun. Tippteadlased korraldavad miskit üsnagi eriskummalist. Nimelt tuuakse laboratooriumisse spetsiaalselt ette valmistatud klaver ning selle juurde paigaldatakse MRT-seade (magnetresonantstomograaf), et uurida džässmuusikute ajutegevust improviseerimise ajal. Ilmneb jahmatav tõsiasi: sel hetkel, kui muusikud hakkavad improviseerima, muutub selle tegevus kardinaalselt. Lülituvad välja ajupiirkonnad, mida seostatakse enesetsenseerimisega. Limb kirjeldab seda umbes nõnda: „Improviseerides vabastab aju end tsensuuri alt ning eneseväljendusele antakse roheline tuli. Lõpeb oma ideede allasurumine ning esile kerkib inimese tõeline sisemine hääl.“

USALDADES INSPIRATSIOONI: Järgides oma spontaanset intuitsiooni, otsustas noor Steve Jobs külastada kalligraafiaklassi, ise veel teadmata, et sellest klassist võrsub tulevane Apple'i disain. Foto: Vida Press

Improvitsatsioon ei piirdu muusikaga

Ilmselt just ennast usaldades ning oma sisemist häält kuulates jõudiski Jobs kalligraafiaklassi. Ta ei teadnud siis, miks ja mida ta tegi. Ometi sündis sellest intuitsioonipõhisest valikust Apple, mis muutis oma uudse disainiga kogu maailma. Võib küsida, kas millegi uue ja tõeliselt eduka loomine oleks üldse ülepea võimalik, korrates vaid vana mustrit ja järgides kellegi ette antud norme? Kõik uus ja värske peab ju sisaldama midagi, mida veel seni ei teata.

Mida teha, et meie oma Eesti väike Mari või Mati omandaksid harjumuse iseennast usaldada ja kuulata? Kuidas aidata meie õpilastel ja tulevastel ühiskonna kujundajatel selleni jõuda, et nad teeksid endast lähtuvaid valikuid ja leiaksid edumeelseid ning loovaid lahendusi? Tundub, et improviseerimist harrastades.

Kuigi Limb ja Allen uurisid muusikuid, ei ole improvisatsiooni piiriks ainult muusika, vaid kogu meid ümbritsev elu. Improviseerida saab süüa tehes, jalutusrada valides, põneva vestluse käigus, loengut pidades jne. Kui liigne enesetsensuur lülitub sel ajal välja, sünnivadki valikud, mis toovad endaga inimkonnale midagi uut ja senitundmatut kaasa. Märkimisväärne on ka see, et improviseerides loodud mõtted ja seosed ei kao. Need kinnistuvad ajus neurovõrgustikena, mis moodustavad baasi hilisemaks loominguliseks tegevuseks.