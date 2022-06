Ukraina poiss leidis drooni lennutades okupantide kolonni

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi hoiatas, et eelolev talv tõotab tulla alates riigi iseseisvumisest keerulisim. „Mida iganes okupandid ka kavatsevad, peame meie valmistuma järgmiseks talveks. Praeguses Venemaa agressioonist tingitud olukorras saabub tõepoolest kõigi iseseisvusaastate raskeim talv,“ märkis riigipea, kes kohtus valitsusametnike ja Ukraina riiklike energiaettevõtete esindajatega. Koosviibimisel arutati gaasi ja kivisöe ostmist – kohalikke maavarasid Ukraina praegu välismaale ei müü. „Kogu kodumaine toodang suunatakse sisemisteks vajadusteks, meie kodanikele,“ sõnas Zelenskõi.

Tšornobõli tuumaelektrijaamas pandi esimest korda pärast sõja algust tööle kiirgusdetektorid. Õnneks selgus, et radiatsioonitase jaamas vastab normile. Zaporižžijasse suunduma pidanud ÜRO tuumavalvekoer aga läks ukrainlastega tülli. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) sõnul kutsus Kiiev neid okupeeritud tuumajaama inspekteerima, ukrainlaste tuumaenergia ettevõte Energoatom aga vastas teisipäeval pahaselt, et mingit kutset pole olnudki ja et igasugune külastus okupeeritud jaama kõigest kinnistaks arusaama, justkui oleks vaenlasel õigus seal viibida. IAEA esindajad sellise asjade tõlgendusega nõus ei ole. Okupeeritud jaamas töötavad endiselt Ukraina teadlased.

15aastane Ukraina poiss Andrii elab Kiievi lähistel. Ta olla oma väikese drooni kasutamisel väga osav, isegi nii osav, et tema poole pöördusid sõja alguspäevil riigi sõjaväe esindajad, kes palus abi okupantide sõjaväekolonni leidmisel. Andrii olevat ainus oma kodukandis, kes moodsat masinat üldse käsitseda oskab. Pimeduse varjus hiiliski poiss oma drooniga Kiievi ja Žõtomõri ühendava maantee lähedale ning sai edukalt kätte nii fotod kui ka koordinaadid sellest, kus vaenlase kolonn hetkel asus. Mõni minut hiljem tegi Ukraina armee sellega 1 : 0. Daily Mail kirjutab, et Andrii panust ja oskusi hinnati nii kõrgelt, et ta sai sõjaväelt hiljem kingituseks korraliku, kõrgekvaliteedilise drooni, mille abil samuti vastastele palju pahandust tekitas. Selline vahva lugu.

Luhanski kuberner Serhi Haidai kuulutas ühismeedias, et keegi ei kavatse Sjevjerodonetski linna loovutada. Tema sõnul toimuvad linnas ägedad lahingud ning kaitsjad võitlevad iga sentimeetri eest. „Rašistide kavatsused pole muutunud, nad tahavad vallutada Sjeverodonetski ja [hävitada] kogu senise elulaadi 10. juuniks. Kõik rašistide väed on sellesse paisatud. Lisaks plaanivad orkid taas ületada Donetsi jõge, et luua pealetungi tarvis sillapea,“ kirjutas Haidai. Venemaa jätkab rünnakuid Sjevjerodonetski vastu kolmest suunast. Seni on Ukraina kaitsjad suutnud positsioone hoida ning ilmselt pole kumbki pool saavutanud märkimisväärset edu. Samal ajal, kui Venemaa armee koondab rünnakutegevuse Donbassi rinde kesksesse sektorisse, on nad äärtel jäänud kaitsepositsioonidele.