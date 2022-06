ERR avas venekeelse teadusportaali

Venekeelne teadusportaal Nauka (eesti k teadus) vahendab Eesti teaduses toimuvat ja rahvusvahelisi teadusuuringuid ning -uudiseid alates 6. juunist. Eesti meediaruumis täidab Nauka tühimiku, sest eraldi teadusteemadele pühendatud venekeelset portaali seni Eestis tehtud ei ole.



„Viimased aastad on näidanud, et tõenduspõhist infot pole kunagi liiga palju, ja tahame venekeelse teadusportaaliga suurendada teaduspõhise maailmapildi levikut. Ühtlasi soovime inspireerida vene keelt emakeelena kõnelevaid noori, et nad kaaluks rohkem teadlaskarjääri valikut. Eesti kaotab noori tublisid talente,“ märgib portaalide Novaator ja Nauka vastutav toimetaja Jaan-Juhan Oidermaa.