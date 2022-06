„Palun leidke mu elu armastus üles!“ Vihmametsade hõime uurinud mees kadus salapäraselt

„Väike lootus veel on,“ tunnistab Alessandra. Ta ei tea, mis on saanud tema mehest, Briti päritolu ajakirjanikust Dom Phillipsist. Too kadus kusagil Amazonase vihmametsades ära, ent samas pole tegu mingi ulja turistiga, vaid mehega, kellel on seoses sealse looduses rändamisega olemas aastatepikkune kogemus. Ehkki Brasiilia president usub, et temaga juhtus kõigest mõni õnnetus, jagub põlisrahva hõimude eest võitleval mehel siiski ka vaenlasi.