Tallinna Sadama kohtuasjas taandati varurahvakohtunik

Käesolevas asjas on varurahvakohtunik Hunt kinnitanud, et ta on erapooletu ja et ta ei ole sooritanud talle etteheidetud tegusid. Kuivõrd kohtuistungil kumbki osapool (Promm ja Hunt) jäid enda väidete juurde ning Hunt kinnitas, et tunneb Ago Laiksood ja tundis viimase hääle ära esitatud helisalvestisel. Helisalvestuse järgi Laiksoona esitletud isik esitas väited viisil, mis teiste tõlgenduste seas võimaldab vähemalt seada kahtluse alla, et Hunt on 5000 eurot küsinud, siis on igal juhul tekitatud kahtlus, et varurahvakohtunik võis sellise teo toime panna. Seda kahtlust ei ole ei kriminaalmenetluse alustamata jätmises ega ka kohtuistungil kummutatud, kuivõrd kohtule ei ole esitatud ning kohtul ei ole võimalik endal koguda täiendavaid tõendeid selles küsimuses.