KUIDAS JÕUAB ARSTIABI SAARELE? Hiiumaa loodab lennuühenduse jätkumisele

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm tõi välja, et väikesaar vajab hästi toimivat ja väikese ajakuluga lennuliiklus, sest valdav osa Hiiumaa haigla arstide valvetest ja eriarstide vastuvõttudest on kaetud mandrilt tulevate spetsialistidega. „Lennuliikluse sulgemine seab ohtu Hiiumaa Haigla toimimise ning hiidlaste ja Hiiumaa külaliste turvalisuse,“ ütles Tamm.

Peaminister Kaja Kallas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis rahvasaadiku küsimusele vastates, et vaatab lahendusi, et lennuliiklus saaks jätkuda.

Päeva jooksul on aga olnud positiivseid arenguid. Hiiumaa vallavalitsus on lennuühenduse teemal suhtluses transpordiametiga, mis omakorda jätkab kõnelusi lennuvedaja Transaviabaltikaga. Transpordiamet on Hiiumaa vallavalitsusele seevastu kinnitanud, et lennuühendus Hiiumaaga jätkub, teatas vallavalitsus pressiteates.