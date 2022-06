OTSEBLOGI | ÖÖMARATON RIIGIKOGUS! Rahvasaadikud sõuavad tasa kurikuulsa lastetoetuste eelnõu debatini

Kallas: Tallinna halduskohus on teinud 16 lõpplahendit, millest 7 on jõustunud. 16 lõpplahendist vaid üks on teinud otsuse valitsuse kahjuks. See on esimese taseme otsus, mis tähendab, et see ei ole veel jõustunud. Samal päeval, kui tehti see otsus, siis tegi Tallinna halduskohus veel kaks otsust koroonapiirangute osas, kus õigus jäi täidesaatvale jõule. Las kohus teeb oma tööd. Põhiseadus ütleb, et teatud puhkudel ei ole õigused absoluutsed, vaid neid saab piirata teiste inimeste õiguste kaitseks.