OTSEBLOGI | GRILL TOOMPEAL: peaminister Kaja Kallas annab aru rahvasaadikute tulistele küsimustele

Kolmapäeval algusega kell 12 toimub riigikogu infotund, kus osalevad peaminister Kaja Kallas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning maaeluminister Urmas Kruuse. Kell 14 algab täiskogu istung, kus tuleb lugemisele 21 eelnõud. Nende seas on kurikuulus nn lastetoetuste tõstmise eelnõu, mis ajas valitsuse lõhki. Kuna Reformierakond on lastetoetustele esitanud üle 1500 muudatusettepaneku, on oodata, et maratonistung venib öötundidesse.