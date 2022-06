Nördinud haridustöötajad eestikeelse alushariduse põhja laskmisest: Keskerakonna ja EKRE tõttu kannatab laste heaolu

„On kahetsusväärne, et just lastekaitsepäeval lükkas riigikogu esimesel lugemisel tagasi alushariduse- ja lapsehoiu seaduse eelnõu, mille rakendamise esmane eesmärk on lapse heaolu,“ teatasid Eesti haridustöötajad ühispöördumises presidendile, peaministrile ja riigikogule. „Meie ühine ootus oli eelnõu jõustumine septembris 2022.“