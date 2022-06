SUVISELT JAHUTAV JOOK: maitsev jäätee sobib sooja päeva kui valatult!

Võib öelda, et jäätee joomine on iga aastaga märgatavalt tõusnud. Olgu selleks soov millegi heaga janu kustutada, end värskendada või jahutada – jäätee on suurepärane variant! Üsna tihti eelistatakse seda ka karastusjookidele – see on nutikas valik, sest ise valmistatud jäätee on karastusjookidest tunduvalt tervislikum.

Iseenesest on võimalik valmistada jääteed igast teepakist, kuid parima ja kiireima tulemuse saad siis, kui kasutad spetsiaalseid jäätee teekotikesi. Eesti üheks populaarsemaks jääteeks on Ahmad Tea joogid, mille valmistamiseks kuluvad vaid loetud minutid. Sealjuures ei ole sul vaja kuuma vett nagu tavapäraste teekotikeste puhul – seda teepakki on vaja hoida viis minutit (soovides intensiivsemat kogemust, siis veidi rohkem) ning seejärel lisada jääd.

Ahmad Tea valikus on näiteks arbuusi ja mündiga jäätee. Ilmselt on arbuus üks suvise aja parimaid janukustutajaid… üheskoos magusa piparmündiga vormivad nad teejoogis suurepärase maitsete harmoonia.

Või siis hoopis jäätee suviste puuviljadega? Maasikas, vaarikas ja kirss sobivad imehästi kokku ning see maitsev suhkru- ja kofeiinivaba tee võiks vabalt igal suvepäeval menüüs olla.

Armastatud on ka pehmemaitseline Hiina roheline tee, mis on kombineeritud lillelise litši ja magusa mangoga. See eksootiline, rahustav ja värskendav külm teejook sobib suvesse nagu valatult.

Foto: Remo Tõnismäe

Aga Ahmad Tea valikus ei ole ainult külmad teejoogid. Olles üle 30 aasta turul olnud ning armastatud lausa 80 riigis, leiab Ahmad Tea sortimendist rohkelt erinevate maitsetega teesorte ning paljud neist on just soojana joomiseks. Praegu on Ahmad Tea tooted Selveris väga hea hinnaga, kuid parimad pakkumised asuvad just Abestore’i kodulehel. Eriti nutikas on tellida tooteid kastiga, sest siis on tükihinnad kõige madalamad.