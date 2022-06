Jõgeva vallas paiskus veok külili, juht viidi haiglasse

Kolmapäeva hommikul enne kella 9 sai häirekeskus teate, et Jõgeva vallas Jõgeva-Põltsamaa tee 4. kilomeetril on veok paiskunud külili. Veokijuht sai õnnetuses viga ning ta viidi haiglasse. Veok jäi teele risti ning liiklus sündmuskohal on täielikult mõlemal suunal suletud.