FOTO | 20 tonni toiduõli voolas teele: veok paiskus külili, juht viidi haiglasse

„Teada on, et juht oli kaine ja omab juhtimisõigust. Ta sai õnnetuses viga ning meedikud viisid ta TÜ kliinikumi. Tee avariipaigas on kurviline ning lubatud maksimaalne sõidukiirus on seal 90 km/h. Juhi sõnul kaotas ta raskeveoki üle kontrolli tehnilise rikke tõttu,“ selgitas Tartu jaoskonna patrullpolitseinik Riin Tamm.