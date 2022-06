KAS ÜLE VÕLLI?! Ülikooli lõpetaja: „Minul kulus riietuse peale 4000 eurot. Kui ma poleks seda kleiti ostnud, oleks summa olnud väiksem.“

Paula (nimi muudetud) jagab, et temal kulub üksnes riietuse peale umbes 4000 eurot. Komplekt moodustub kallitest Gucci, Yves Saint Laurent ning Jimmy Choo brändirõivastest. „Pole vist tavapärane summa, aga kui ma ei oleks teatud riietust ostnud, siis oleks see olnud väiksem. Umbes 1000 eurot,“ räägib Paula. Neiu lisab, et tal kulub ka külaliste toitlustuseks üüratu summa —1500 eurot. Meigi ja soengule mõlemale läheb tal 50 eurot. Seega kulutab Paulal lõpetamise peale umbkaudu 5600 eurot!