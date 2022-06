FOTOD | Erakonnad kogunesid ühisosa otsimiseks Toompeale. Isamaa: Martin Helme meilt peaministrikohta ei küsinud

Reformierakonna esimees Kaja Kallas kommenteeris pärast kohtumist, et see möödus heas meeleolus ja ühisosa sotside ja Isamaaga on palju. Kallas möönis, et lähenevate valimiste tõttu saab uus koalitsioon tegutseda küll vaid lühikeses ajaraamis, ent selle aja jooksul saab siiski olulisi asju tehtud.