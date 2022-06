NIMEKIRI | 686 MAANDAMATA KORRUPTSIOONIRISKI: Vaata, millised poliitikud ja ametnikud varjavad oma sissetulekuid ja vara

PALJU TUNTUD NÄGUSID. Ehkki valdavalt on huvide deklaratsioon esitamata kohaliku tasandi poliitikutel ja ametnikel, leidub ka erandeid. Riigikogu liikmete seas on selliseid kuus. Ülevalt vasakult: Mihhail Korb, Eerik-Niiles Kross, Henn Põlluaas, Jaanus Karilaid, Kalvi Kõva ja Tarmo Kruusimäe. Deklaratsioon on esitamata ka kaitseväe juhatajal Martin Heremil.