Kooliõpetaja varastas parkimistrahvist hoidumiseks mupo ametnikult telefoni

Möödunud aasta kevadel sai mupo patrull väljakutse Õismäele, kus otse keelumärgi alla oli pargitud Seat. Mupo naisametnik oli vaevalt saanud teha telefoniga mõned fotod, kui tema juurde ruttas mees, kes haaras tema käest 279 eurot maksva telefoni, istus autosse ning lahkus sündmuskohalt, teatas mupo pressiesindaja Meeli Hunt Õhtulehele. Kannatanu tegi juhtumi kohta avalduse politseisse ning varas tuvastati. „Üllatusena selgus, et tegu oli Tallinna lähedal asuva gümnaasiumi õpetajaga,“ märkis Hunt. Asi jõudis kohtusse. Kohtus väitis süüdlane , et auto oli õigesti pargitud ning et ametnik nägi välja ja käitus nagu marodöör või provokaator. Samuti nurises ta, et kohus on jätnud uurimata, kas ametnikul on üldse vajalik kvalifikatsioon töötada korrakaitsjana, vahendas Hunt.

Harju maakohus, tutvunud materjalidega, kuulanud ära mõlemad osapooled ja kaitsja, tunnistas pedagoogi süüdi kuriteos ning mehele mõisteti rahaline karistus 2145 eurot, mida ei pöörata täitmisele tingimusel, et süüdlane ei pane ühe aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Telefoninäppaja kaebas küll edasi, kuid Riigikohus ei võtnud tema kaebust menetlusse. Tänaseks on kohtuotsus jõustunud, pedagoog töökohalt lahkunud ning lisaks kohustatud tasuma talle riigi poolt määratud kaitsjale riigi õigusabi osutamise eest 276 eurot ja mupole varastatud telefoni eest 279 eurot.