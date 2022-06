Kiirtestide hange: Liina Kersnat võib oodata 1200 eurone trahv

Läinud nädalal andis Liina Kersna rahandusministeeriumis kolm tundi ütlusi seoses tema suhtes algatatud väärteomenetlusega.„Väärteomenetlus on algatatud teise hanke teemal, kus oli välja kuulutamata läbirääkimistega hange. Aga see pakkumine sai saadetud 17 erinevale ettevõtjale,“ sõnas Kersna Delfile. Väärteomenetlus puudutab riigihangete seaduses sätestatud kahe väärteokoosseisule vastava teo toimepanemises. Võimalikuks karistuseks on mõlemal juhul rahatrahv kuni 300 trahviühikut ehk kuni 1200 eurot.