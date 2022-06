Ukraina viljaait lukku keeratud, aidavõti Putini käes: mis saab leiva hinnast? Tõehetk saabub sügisel!

Eesti toiduainetööstuse liidu juht Sirje Potisepp lubab, et Eestis on põhitoorainetega varustatus suhteliselt hea. Piima toodame ja teravilja kasvatame kaugelt üle oma vajaduste. Lihas on küll väike puudujääk, ent seevastu kala püüame ja kasvatame üle oma vajaduste. Ka teravilja osas oleme toidujulgeoleku aspektist vaadatuna heas seisus.