ŠOKEERIVAD KAADRID! G4S turvatöötaja kägistas ja tõukas pealtnäha rahumeelsena seisvat meest

Ühismeediaplatvormil TikTok levivad videod, millest on näha, kuidas G4S töötaja kaubanduskeskuse ees ühe meesterahvaga väga agressiivselt ümber käib. Ühes videos on näha, kuidas ta rahulikult kohapeal seisvat meesterahvast kägistab, järgmises virutab turvamees mehele käega vastu vahtimist ja tõukab teda. Kas sellised jõuvõtted on ikka normaalsed?