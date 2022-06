Azovstalis hukkunute surnukehad jõudsid Kiievisse

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi märkis ajakirjanikele, et tema arvates pole kuidagi Venemaa huvides hakata Azovstali terasetehases alistunud Ukraina sõdureid piinama. Zelenskõi sõnul hoitakse okupeeritud aladel enam kui 2500 Azovstali sõjavangi. Ta toonitas, et tegu on nn avalike sõjavangidega, kelle seisundit jälgivad rahvusvahelised organisatsioonid. Vangide vahetusega tegeleb Ukraina luureteenistus. „Selle ainsaks tulemuseks peab olema inimeste kojutoomine,“ ütles president. Esimesed ongi juba teatud mõttes koju jõudnud – selle nädala algul jõudsid Kiievisse kümnete Mariupolit kaitsnud ja tehases hukkunud meeste surnukehad. Nende tuvastamiseks tehakse DNA-analüüsid.

Sjevjerodonetskis toimuvad raevukad tänavalahingud. Zelenskõi osutas, et Vene vägedel on küll arvuline ülekaal, ent ukrainlastel on võimalik nad tagasi lüüa. „Nad seisavad kindlalt. Meie kangelased hoiavad Sjevjerodonetskis oma positsioone,“ sõnas president, kuid tõdes siiski, et olukord kogu idarindel püsib kaitsjate jaoks keeruline. Lisaks sõnas Zelenskõi, et Sjevjerodonetsk ja Lõssõtšansk on surnud linnad. Enamik elanikest on põgenenud ja valdav osa hoonetest maatasa tehtud.

Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA) plaanib retke okupeeritud Zaporižžija tuumajaama. Jaamas töötavad endiselt Ukraina teadlased. IAEA esindaja kinnitas, et on teadlik nii Kiievi palvetest kindlustada tuumajaama vabastamine kui sellest, et ukrainlastest töötajaskond tegutseb seal tohutult suure vaimse pinge all.

Venemaa ekspresidendil Dmitri Medvedevil oli oma Telegrami-kanalis öelda järgmist: „Minult küsitakse sageli, miks mu Telegrami-postitused nii karmid on. Vastus on, et ma vihkan neid. Nad on värdjad. Nad tahavad meile, Venemaale, surma. Ja kuni ma elus olen, teen ma kõik, et nad kaoks.“ Kes need „nad“ on, võib lugeja ette kujutada. Võib-olla ukrainlased, võib-olla Lääs (sh meie), võib-olla igaüks, kes Medvedevi kujutluses Emakest Venemaad ei armasta nii, nagu tema seda heaks arvab.