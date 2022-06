Juhtkiri | Lõunaks kirvesupp

Riik toetab iga koolilõunat ühe euroga, toetust tõsteti viimati 2018. aastal. Nagu ka teiste seadusesse täpselt kirja pandud numbritega, on see tänavuses inflatsioonis rohkem mõnitus kui abi. Eurostati teate kohaselt on eelmise aastaga võrreldes Eesti inflatsioon 20,1 protsenti. Eksperdid veel vaidlevad, kas uus summa peaks olema 1.50 või juba 2 eurot lõuna kohta, aga nad on ühel nõul, et seda peab enne uue kooliaasta algust jõuliselt tõstma.