Tarmo Pärjala | Kallis Eesti elanik, kas sa hoiustaksid enda kodus lõhkekehi?

Ilmselt ei sooviks meist keegi elada kodus, mis on täis plahvatusohtlikke lõhkekehi. Samas on meil kõigil kodus suur hulk elektriseadmeid, mis võivad igal hetkel tulekahju põhjustada. Elektriseadmed tavaliselt siiski ei plahvata ja aeglaselt algavad tulekahjud saaks kiiresti avastades kahjudeta kustutada. Millegipärast elab aga suur osa meist endiselt elamutes, kus suitsuandur on aegunud või puudub.