DEFITSIIT! Kiirtoidukett peab salatilehed burgeris kapsa vastu vahetama

Kuid see Austraalia KFC otsus on vaid üks tilluke (ning tõsi, meie pilgu jaoks ka üsna tähtsusetu) osa globaalsetest tarneprobleemidest, mida põhjustavad Ukraina sõda ja koroonapandeemia. Ka kliimakriis pole sellest olematuks muutunud, et inimkonna tähelepanu on praegu põhiliselt mujal. Austraalia KFC pidi vahepeal oma menüüd timmima ka seetõttu, et riigis oli tõsine puudus kanalihast. Suurima kanafarmi töötajad haigestusid järjest koroonaviiruse omikrontüvesse. Praekanarestoran ilma kanata on nagu jaanipäev sääskedeta. Midagi olulist jääks nagu puudu.