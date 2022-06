Toomas Savi: „Maarja kiriku torn ongi see võti, et meile tullakse kaasteelisteks.“

„Kui ma alguses oma sõpru angažeerisin toetama, siis nad küsisid, et mis asja sa seal teed? Aga nüüd on näha ja ma arvan, et igast Tartu punktist on Maarja kiriku torni näha. Inimesed sõidavad mööda ja näevad – see ongi see kirik. Torn ongi see võti, näe, auto sõidab mööda ja vaatavad üles. Ma loodan, et inimesed tulevad meile kaasteelisteks,“ räägib Tartu Maarja koguduse juhatuse liige Toomas Savi hetk pärast seda, kui paika on saanud Maarja kiriku tornikiiver.