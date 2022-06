„JAH, SÜÜDI“: Siret Kotkat ahistanud Eesti 200 poliitik tunnistas süüd, aga ajas enne oma advokaadil kopsu üle maksa

Kõige esimesena kohtusaali ukse taha jõudnud Rauamäe põrnitseb ajakirjanikke kahtlustavalt. Kanal 2 reporter püüab mehelt kommentaari kätte saada, kuid Rauamäe vaid pomiseb midagi mokaotsast. Teistele ajakirjanikele ei ütle süüdistatav teregi.

Rauamäega on hädas ka mehe advokaat Eva Tibar, kes ütleb talle istungi eel tungival toonil, kõikidele saalisviibijate kuuldavalt, aga siiski mitte karjudes: „Teie ei dikteeri siin midagi!“ Siiski on advokaadi ja Rauamäe suhetes toimunud selge edasiminek. Veel eelistungil nentis Tibar, et tema pole üldse süüdistatavaga kontakti saanud.