VIDEO | Kallas kohtumisel Scholziga: peame agressorile näitama NATO võimet kaitsta iga sentimeetrit oma territooriumist

Kaja Kallas, kes kohtus päev varem Briti peaministri Boris Johnsoniga, ütles Vilniuses, et liitlased jagavad ühist arusaama, et NATO kohalolek meie piirkonnas peab oluliselt kasvama nii õhus, maal kui merel ning vastavad otsused tuleb teha Madridi tippkohtumisel. „Täna kinnitas seda ka Saksamaa liidukantsler. Saksamaa on NATO lahingugrupi raamriik Leedus. Hindame väga jõupingutusi, mida Saksamaa Läänemere piirkonna kaitse tagamiseks teeb,“ ütles Kallas.

Kohtumisel oli fookuses ka Ukraina toetamine. Eesti peaminister rõhutas, et aeg, mil vaba maailm saab Venemaa alustatud sõja käiku muuta, on piiratud. „Ukraina vajab rohkem sõjalist abi, eelkõige raskerelvastust ning vajab seda viivitamatult, et tõrjuda Venemaa pealetung riigi idaosas,“ ütles Kallas. Samuti lisas peaminister, et peame andma Ukrainale selge lootuse saada ELi kandidaatriigiks.