Teisipäeval kell 11 teatati, et Mustvee vallas Voore külas on auto kolme reisijaga jõkke sõitnud ning vee alla vajunud. Päästjate saabumise ajaks olid kaks kaasreisijat sõidukist välja saanud, kuid sõidukijuht veel vee all kinni. Kell 11.48 tõmbasid päästjad sõiduki veest välja.