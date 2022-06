VÄLISMAALANE TÄHTSAM?! Riigiametid kaunistavad lubamatult oma veebilehekülgi ja e-posti aadresse ingliskeelsete nimedega

Keeletundlik kodanik toob kirjas keeleametile välja, et põhiseaduse järgi on Eesti riigikeel eesti keel. Ühtlasi ütleb sama seadus, et igaühel on õigus pöörduda riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole eesti keeles ja saada eestikeelseid vastuseid. Keeleseadus pajatab jällegi seda, et igaühel on riigiasutuses õigus eestikeelsele suulisele ja kirjalikule asjaajamisele. Seejuures ütleb sama seadus, et riigiasutuses toimub asjaajamine eesti keeles.