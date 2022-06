KATSE | Kuidas maitseb kodumaine Epiima grilljuust ning kui lihtne on seda valmistada?

Maris (35) – tore, et grilljuust on viilutatud

Esimesena jäi Epiima juustu puhul mulle silma mõnusalt suur pakend (330 grammi) ning see, et juust oli juba viilutatud. Minu kogemuse järgi on suur osa grilljuuste viilutamata ja lõikumine on pigem tüütu…

Kui aga veel korra rääkida grilljuustu kogusest, siis kuigi see oli tavapärasest mõnevõrra suurem pakend, siis kulus kolmeliikmelisele perele ikka kolm juustupakki. No maitses hästi! Sõime selle kõrvale värsket tomati-kurgisalatit – täpselt nagu sobib ühel kaunil suvepäeval.

Jaanika (27) – see grilljuust ei sula resti vahele!

Hakkasin just eelmisel suvel eelkõige grilljuustu grillima. Avastasin, et see on mõnus eelroog veidi raskemale lihale. Hea on see, et juust valmib üsna kiiresti ning niiviisi saab suurema nälja kustutada ja rahulikult liha valmimist oodata.

Kuna möödunud suvel pea kõik grilljuustud läbi grillisime, tean juba, mis on hea. Üks-kaks juustu olid lausa sellised, et sulasid nii grillresti vahele ära, et süüa ei jäänud pea miskit. Toona otsisin paki isegi prügikastist välja, et kontrollida, kas tegemist oli ikka grilljuustuga. No oli. Aga müstika, miks see niiviisi sulas. Niisiis hindan väga, et Epiima juust on selles osas normaalne ega sula mingiks plönniks. Maitse on ka imehea!

Liis (33) – grilljuustust saab erinevaid toite valmistada