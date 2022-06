Noarootsi rannikul on tuvastatud masuudireostuse jääke

Möödunud nädala tormituuled on liigutanud Hiiumaa ja Vormsi rannikul olnud masuudireostuse jääke ka Noarootsi rannikule, teatas päästeamet. Elbiku ja Dirhami külade vahelisel, 8 kilomeetri pikkusel lõigul, on leitud vähesel määral masuudiklompe. Tõenäoliselt pärineb reostus samast allikast, mille tagajärgedega on pidanud tegelema hiljuti nii Hiiumaa kui Vormsi saared.