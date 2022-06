OTSEBLOGI | Sjevjerodonetskis toimuvad raevukad tänavalahingud. Zelenskõi: Azovstali sõjavangide piinamine pole Venemaa huvides

Sjevjerodonetskis toimuvad raevukad tänavalahingud. Zelenskõi märkis eilses kõnes, et Vene vägedel on arvuline ülekaal, ent ukrainlastel on võimalik nad tagasi lüüa. „Nad seisavad kindlalt. Meie kangelased hoiavad Sjevjerodonetskis positsioone,“ sõnas president. Ta siiski tõdes, et situatsioon kogu idarindel on keeruline.