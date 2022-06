Pereisa surm: prokurör taotleb peksmises osalenud mehe süüdi tunnistamist tapmises

Harju maakohus tunnistas Roman Gluhovtšenko süüdi tunamullu suvel Tallinnas baaritülis vastse abielumehe ja pereisa Nikita (26) tapmises ja mõistis talle karistuseks 15 aastat vanglat, millele lisandub veel kaks aastat ja kolm kuud varem kandmata karistust. Ilja Gaidalenko mõisteti süüdi Nikita peksmises, mille eest kohus karistas teda kahe ja poole aastase vangistusega, millest aasta ja neli kuud on tal eelvangistuses viibides juba ära kantud. Maxim Vassiljev mõisteti samuti süüdi Nikita peksmises ja talle määrati karistuseks poolteist aastat tingimisi vanglakaristust. Nikita lesk Julia küsis kohtu kaudu mittevaralise kahju hüvitist 50 000 eurot, millest kohus mõistis tema kasuks välja 3000 eurot. Ka Nikita vanemad küsisid kohtu kaudu 50 000 eurot, neile mõistis kohus välja 15 000 eurot. Kannatanute kaitsja, vandeadvokaadi Dmitri Školjari sõnul ei vaidlustanud nad Harju maakohtu otsust. Küll on prokurör esitanud apellatsiooni Ilja Gaidalenko osas.

Prokurör vaidlustas maakohtu järeldusi Gaidalenko osas ning vanemad on prokuröriga nõus, et Gaidalenko tuleb süüdi mõista tapmises koos Gluhhovtšenkoga, nii nagu prokurör taotleski kohtuistungil, lausus kaitsja.