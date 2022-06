Juhtkiri | Erakondlik lehmakauplemine

Sel ajal, kui inimesed arvutavad poes, kas finantsseis lubab osta muskaatkõrvitsat või tuleb see asendada baklažaaniga ja kui viie kuuga on Õhtulehe 9000 jälgitavast toidukaubast enam kui poolte toodete hind tõusnud, seejuures on pea kolmandik toodetest kallinenud vähemalt 10%, käib Toompeal teistsugune, parlamendi matemaatika.