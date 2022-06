Autistlikud noored ei pääsenud Liikva Päikesekodusse enam sisse! Murelik ema: „Hommikul läksin tööle värisevate käte ja südamega.“

Pühapäeval rääkis Päikesekodus elava lapse lapsevanem Tiina (nimi muudetud) Päikesekodu juhataja Janno Kellaga ja küsis, et kas tõesti saab teenus ühel päeval lõpu. Tiina sõnul kostis Kell umbmääraselt, et ehk kunagi. Kümme minutit pärast jutuajamist aga potsatas Tiina e-postkasti kiri, et esmaspäevast noortele teenust enam ei ole.