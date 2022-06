Ameeriklaste luure: Putinil raviti vähki

Üsna nukras seisus Sjevjerodonetski linnast võtsid kaitsjad vahepeal umbes poole tagasi. Linnalahingute eesliinile saadetud nn rahvavabariikide võitlejate võitlustahe ja ettevalmistatus ei olnud just kiita. Siiski pole olukord ka Severodonetskis just roosiline. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi möönab, et kaitsjad jäävad seal vähemusse.

Vladimir Putin ähvardas teleintervjuus Läänt, et kui Ukrainat varustatakse kaugmaa raketisüsteemidega, võtab Moskva sihikule uued sihtmärgid. Ta ei täpsustanud, millised need võiksid olla. „Me ründame neid sihtmärke, mida pole seni veel rünnanud,“ hoiatas Vene riigipea. Putini kommentaar tugines ilmselt USA presidendi Joe Bideni hiljutisele sõnavõtule, kus ta lubas saata Ukrainasse M142 HIMARS raketisüsteeme. Suurbritanniagi teatas nädalavahetusel, et on valmis saatma Kiievile selliseid relvi.

Kui rääkida Putinist, siis andsid ameeriklased nädalavahetusel teada luurearuandest, mille põhjal näib, et Venemaa diktaator käis aprillis ravimas kaugelearenenud vähki ning on nüüd taas tegutsemisvalmis. Seda kinnitasid väljaandele Newsweek kolm aruannet lugenud USA luurejuhti. Ametnike sõnul rääkis raport sellestki, et märtsis prooviti Putinile atentaati korraldada. Kõrged luureametnikud tunnevad muret selle pärast, et president on oma võimuihaluses üha paranoilisem. „Putini haare on tugev, kuid mitte enam absoluutne,“ ütleb üks luureohvitseridest. „Kremlis pole tema valitsemise ajal võimuvõitlus iialgi varem nii intensiivne olnud. Kõik tajuvad, et lõpp on lähedal.“