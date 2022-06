KAS SÜÜDI ON PARDID VÕI INIMESED? Tartus Anne kanalis läks vesi hukka

„Inimene ei oma nii palju teadmisi kui loodus omab. Kui veekogu on looduslik, siis see tagab loodusliku funktsioneerimise. Aga kui inimene ise ehitab veekogu, siis ta ei oska ette arvata, kust need tagasilöögid tulevad. Nii on nende tehisveekogudega praktiliselt igal pool,“ ütleb Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia emeriitprofessor Ingmar Ott Anne kanali kohta, mille suplusvesi ei vasta juba praegu – juuni alguses – nõutud normidele.