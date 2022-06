Sotsiaalkindlustusameti peadirektoriks valiti Maret Maripuu

„Kahekümne aasta jooksul olen näinud ja osalenud sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamisel nii riigikogus, sotsiaalministeeriumis kui ka tööinspektsioonis. Aja jooksul on ette tulnud nii õnnestumisi kui ka altminekuid, ent iga kogemus on andnud hindamatu teadmistepagasi, mille abil luua Eesti elanikele tugevamat sotsiaalset turvavõrku. Otsuse kandideerida tegin peale põhjalikku kaalumist, sest mõistan, millise surve all on sotsiaalkindlustusamet seoses põgenikekriisiga. Tean ka seda, et surve selle kriisiga ei lõpe,“ ütles Maret Maripuu.