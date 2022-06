HAAVADE LAKKUMINE TOOMPEAL! Ratas: „Kallas viskas meie ministrid nurka nagu nartsud.“

Keskerakonna esimees Jüri Ratas on veendunud, et parlamendis leitakse enamus ehk sünnib uus võimuliit, mitte teki vähemvalitsust ega korraldata erakorralisi valimisi. „Kas [uus valitsus sünnib] Reformierakonna eestvedamisel või kellegi teise, seda on veel vara öelda,“ ütles Ratas.