KUST LEIDA UUS RAHAPUU? Äsja kinga saanud ministritel on kukil kopsakad laenud

Reedel valitsusest kinga saanud Keskerakonna ministritest ei ole kolmel pehmet maandumist riigikokku. Ühel on veel õhkõrn võimalus parlamenti pääseda, kuid tõenäoliselt jääb valimisteni töötuks ka tema. Millised on aga nelja eksministri rahalised kohustused? Kellel on kukil suurim kodulaen? Kellele kuulub aga märkimisväärne investeerimisportfell?