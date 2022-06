Priit Sibul | Kiirtestide hange oli seaduserikkumine

Uskumatu on lugeda haridus- ja teadusministri Liina Kersna eneseõigustusi, miks maksumaksja pidi kulutama koolidele eelmisel sügisel kiirtestide ostmiseks miljoneid ülemääraseid eurosid. Jaburuse tipp oli see, kuidas Kersna palus PR võtmes vabandust „kui midagi on läinud hankega valesti“ ja lubas võtta ka vastutuse. See meenutab kangesti endise sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske õõnsat lubadust võtta vastutus pärast sotsiaalkaitse infosüsteemi uue versiooni (SKAIS 2) projekti ebaõnnestumist, kus riik kirjutas korstnasse miljonid, kui mitte kümned miljonid eurod. Ja teine samaväärne „vastutuse võtmine“ pärineb terviseameti endiselt peadirektorilt Üllar Lannolt pärast külmlao ülessulamist eelmisel suvel, ravimite riknemist ja taas miljonite eurode korstnasse kirjutamist.