Keskkriminaalpolitsei kahtlustab hoiu-laenuühistu juhatuse liiget investeerimiskelmuses

„Hoiu-laenuühistud on loodud liikmete aktiivse tegevuse koondamiseks ning liikmetel on kohustus seista ühingu käekäigu eest. Ühistu liikmetel on õigus nõuda juhatuselt teavet ühistu tegevuse kohta ja ka laenu andmise korra ning laenusumma piirmäära kehtestamist. Senises praktikas on kriminaalmenetlusega päädinud juhtumite puhul olnud ühine see, et hoiu-laenuühistuga lepingu sõlmimisel on hoiustajad volitanud enda õigusi teostama ühistu juhatuse liikme. Sellega loobutakse sisuliselt kontrollist ühistus toimuva ning ka enda raha üle. Paraku on just enda õigustest loobumine andnud varemgi ühistu juhatuse liikmetele võimaluse suunata hoiustatud vahendeid investeerimise asemel endaga seotud kolmandatele äriühingutele. Kriminaalmenetluses selgitame, kas ja mil määral käituti nii ka Eesti Arengu Hoiu-laenuühistus,“ kirjeldas Lehesmets.