Nutikell – parim kaaslane suvepuhkusel. Selgitame, miks!

Suvi on lõpuks käes ning paljude jaoks tähendab see aja mahavõtmist ja elu nautimist, kuna on rohkem võimalusi grillimiseks, looduses aja veetmiseks ning enda eest hoolitsemiseks. Suveelamusi aitab veelgi mõnusamalt mööda saata aga üks nutikas kell, mis ühest küljest on pilkupüüdev aksessuaar, aga omab teisalt paljusid funktsioone, mida saab randmelt äärmiselt mugavalt juhtida, telefoni ranna- või seljakotist välja otsimata. Kuidas täpsemalt nutikell aga suvel kasuks tuleb?