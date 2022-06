Toomas Alatalu | Ühe naise ja ühe mehe riik

Teise maailmasõja järgne aeg on vaieldamatult olnud demokraatia võidukäigu aeg, ent suurriigid ja nende omavaheline suhtlus – tulenevalt sellest, et on säilinud ka autoritaarsed suurvõimud – on säilitanud erijooned, mis end eriti halastamatult tuletavad meelde säärases seisus nagu täna ja milledega tuleb lihtsalt leppida.