Jüri Ratas: Reformierakond püüab parlamenti riigi juhtimisest välja lülitada!

„Sõnades eesmärgiks seatud toimiva valitsuse asemel on see toonud kaasa palju segadust ning ebakindlust nii ministeeriumite igapäevases töös kui välissuhtluses. Kui peaminister hindas koalitsiooni lõppenuks, siis tulnuks tal esitada tagasiastumise avaldus vabariigi presidendile ning uue valitsuse ametisse astumiseni oleks jätkanud eelmine valitsuse koosseis,“ leiab Ratas taas.

„Praegu oleme olukorras, kus Eestit valitseb Reformierakond üksinda omamata selleks mandaati, kuna nende fraktsiooni kuulub kolmandik parlamendi liikmetest,“ pahandab Ratas, et sellisel viisil riigikogu enamusest mööda minemine on põhiseaduse mõttega vastuolus.

„Sobimatu ja võib öelda, et suisa üleolev oli ka ministrite kui oma valdkonna tippjuhtide ametist vabastamine. Nimelt kuulsid kõik seitse ministrit enda lahti laskmisest läbi ajakirjanduse, mis on ilmselt esmakordne ja loodetavasti viimane selline juhtum Eesti poliitika ajaloos. Praegusel väga keerulisel ajal on oluline, et oleksime aktiivsed nii siseriiklike küsimuste lahendamisel kui välispoliitikas.“

Ratas toob välja, et on ilmselge, et kaheksa ministrit ei saa ega suuda viieteist ministri tööd rahuldaval tasemel ära teha. „Peaministri tekitatud võimuvaakumi asemel vajame otsustusvõimelist valitsust, mis suudab teha tulemuslikku koostööd riigikoguga. Nii Venemaa sõda Ukrainas kui ka meie inimeste toimetuleku tõstmine ja valmistumine uueks kütteperioodiks eeldavad igapäevast pingutamist ja kokkulepete leidmist. Eesti inimeste poolt parlamenti valitud erakondade sildistamine ning õigeteks ja valedeks jaotamine on praeguses olukorras eriti kohatu.“

Keskerakonna esimees leiab, et kriiside ületamiseks tuleb ühiskonda koos hoida, mitte lõhestada. „Reformierakonna valitud suund on paraku taas vastupidine. Koalitsiooni lõpetamise üheks põhjuseks väidetakse olevat perehüvitiste seaduse eelnõu, mille nelja riigikogu fraktsiooni liikmed ühiselt algatasid. Parlamendi enamuse soov lapse- ja peretoetusi tõsta ei õigusta aga mingil viisil Keskerakonna ministrite päevapealt ametist vabastamist. Pigem tähendab see käik Reformierakonna valitsuse irdumist parlamendist ja vastasseisu teadlikku süvendamist.“

Ratas peab ainuõigeks, et riigikogus liigutakse sel nädalal lapse- ja peretoetusi oluliselt tõstva perehüvitiste seaduse eelnõuga edasi, et hinnatõusu mõju leevendada. „Kutsun Reformierakonda veelkord üles obstruktsioonist loobuma ja eelnõu toetama. Kujunenud kriisis ei tohi hetkekski unustada, et Eesti on parlamentaarne vabariik. See tähendab, et debatt nii oluliste poliitiliste valikute, seaduseelnõude kui ka uue valitsuse moodustamise üle peab toimuma parlamendis, mitte Stenbocki maja pressikonverentsidel või kuskil oravakoopas.“